Путешествуйте с уверенностью и стилем, выбирая частные авиаперелёты высокого класса.
Что мы предлагаем
Мы предлагаем комплексные решения для частных перелетов из Шанхая, адаптированные под ваш график и индивидуальные пожелания. С нами вы получаете доступ к лучшим воздушным судам, премиальному обслуживанию и безупречной организации путешествий. С нами вы можете:
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Деликатность, профессионализм и внимание к деталям — так можно описать работу экипажа, который сделает ваше путешествие идеальным.
Дополнительные услуги
Мы работаем для того чтобы создать наилучшие условия для вас.
Безупречное качество обслуживания в воздухе, на суше и на воде. Мы так же предоставляем яхты и автомобили в Шанхае для полного комфорта вашего путешествия.
Направления и маршруты
С нами вы можете летать куда угодно:
Почему выбирают нас
Мы не просто организуем перелёты — мы создаём индивидуальные маршруты, где всё продумано для вас.
Безопасность и стандарты
Ваше спокойствие — наш приоритет
Вы заслуживаете большего. Позвольте себе уровень сервиса, достойный первых лиц.