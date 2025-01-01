EN
фон

Элитные виллы в Шанхае

Когда стандарт — это совершенство. Откройте для себя лучшие предложения по аренде элитных вилл.

Что мы предлагаем

Шанхайские элитные виллы – это высокотехнологичные резиденции в престижных районах мегаполиса. Мы предлагаем объекты, сочетающие изысканный интерьер, приватность и близость к деловому центру. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных вилл в престижных районах города с первоклассной инфраструктурой.
  • Продажу эксклюзивных резиденций с современным дизайном и передовыми технологиями.
  • Персональный подбор недвижимости, соответствующей вашему стилю жизни и инвестиционным интересам.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и премиальный консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Xuhui – элитные резиденции в историческом центре города.
  • Lujiazui – роскошные виллы в финансовом центре с потрясающими видами на набережную Бунд.
  • Qingpu – престижные загородные дома с большими участками и природными зонами.
  • Jinqiao – элитные комплексы с частными виллами и международной инфраструктурой.

Дополнительные услуги

Мы подходим к каждому клиенту индивидуально, создавая персональный сценарий отдыха.

  • Услуги ювелирных консультантов и персональных галеристов.
  • Организация праздников с шоу-программами или корпоративных мероприятий.
  • Частные курсы йоги, пилатеса и медитаций с сертифицированными инструкторами.
  • Помощь в бронировании уникальных туров.

Почему выбирают нас

Каждый клиент для нас — это отдельная история, к которой мы подходим с вниманием и уважением.

  • Предлагаем подбор виллы по конкретным параметрам: архитектурный стиль, количество спален, наличие SPA-зоны, выход к морю, панорамные виды.
  • Выстраиваем аренду как сервис, а не просто как сделку: следим за комфортом и качеством жизни клиента на протяжении всего периода пребывания.
  • Работаем только с надёжными собственниками и юридически чистыми объектами, исключая любые риски.
  • При необходимости предоставляем услуги консьержа 24/7 и организуем досуг — от прогулки на яхте до частного концерта во дворе виллы.

Услуги для владельцев вилл

Мы помогаем владельцам элитных вилл выгодно сдавать, продавать и управлять их недвижимостью. Наши специалисты разработают стратегию, которая привлечет платежеспособных клиентов и обеспечит надежную сделку.

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

Мы предоставляем:

  • Проверку объекта на соответствие заявленным характеристикам и статусу.
  • Формирование прозрачных и безопасных условий сделки.
  • Полное сопровождение сделки юридической и финансовой командой.
info@versently.com