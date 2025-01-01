Возможность насладиться городом с воды, организовать незабываемый отдых, деловую встречу или роскошное торжество.
Что мы предлагаем
Шанхай — мегаполис, где сочетаются традиции и современные технологии, а его набережные предлагают захватывающие виды на сверкающие небоскрёбы. Мы предоставляем аренду яхт премиального класса для различных целей:
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На борту вас ждёт опытный экипаж, чтобы вы просто наслаждались моментом. Каждый член нашей команды обучен обеспечивать высокий уровень сервиса и гарантирует безопасное путешествие.
Дополнительные услуги
Мы создаём уникальную атмосферу для каждого клиента, предлагая:
Маршруты и направления
Вы можете выбрать один из наших популярных маршрутов или предложить свой:
Яхты для особых случаев
Аренда яхты — это не только отдых, но и возможность провести важные мероприятия в особенной атмосфере.
Окунитесь в атмосферу роскоши, отправившись в незабываемое путешествие по водам Шанхая. Забронируйте яхту прямо сейчас и создайте своё идеальное событие на борту элитного судна.