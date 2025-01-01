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Аренда VIP яхт в Шанхае

Возможность насладиться городом с воды, организовать незабываемый отдых, деловую встречу или роскошное торжество.

Что мы предлагаем

Шанхай — мегаполис, где сочетаются традиции и современные технологии, а его набережные предлагают захватывающие виды на сверкающие небоскрёбы. Мы предоставляем аренду яхт премиального класса для различных целей:

  • Эксклюзивные круизы по реке Хуанпу и Восточно-Китайскому морю.
  • Роскошные вечеринки и частные мероприятия.
  • Корпоративные встречи и деловые переговоры.
  • Романтические прогулки и свадебные торжества.

Моторные яхты
Моторные яхты
Парусные яхты
Парусные яхты
Катамараны
Катамараны
Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

На борту вас ждёт опытный экипаж, чтобы вы просто наслаждались моментом. Каждый член нашей команды обучен обеспечивать высокий уровень сервиса и гарантирует безопасное путешествие.

Дополнительные услуги

Мы создаём уникальную атмосферу для каждого клиента, предлагая:

  • Гастрономические круизы с китайской и европейской кухней.
  • Декорирование яхт для свадеб, дней рождения и корпоративов.
  • Развлекательные программы: живая музыка, DJ, фотографы, видеографы.
  • Индивидуальные маршруты для путешествий по островам и побережью.

Маршруты и направления

Вы можете выбрать один из наших популярных маршрутов или предложить свой:

  • Круизы по реке Хуанпу — откройте для себя великолепие огней ночного Шанхая.
  • Морские прогулки вдоль Восточно-Китайского моря.
  • Путешествия к островам Чжоушань — настоящая жемчужина китайского побережья.

Яхты для особых случаев

Аренда яхты — это не только отдых, но и возможность провести важные мероприятия в особенной атмосфере.

  • Деловые встречи и переговоры в приватной обстановке.
  • Частные вечеринки и свадебные торжества с панорамными видами.
  • Эксклюзивные фотосессии с захватывающими городскими пейзажами.

Окунитесь в атмосферу роскоши, отправившись в незабываемое путешествие по водам Шанхая. Забронируйте яхту прямо сейчас и создайте своё идеальное событие на борту элитного судна.

info@versently.com