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SKAI Bar в Сингапуре

SKAI Bar

О месте

Расположенный на 70 этаже Swissôtel The Stamford, SKAI Bar предлагает панорамные виды на Сингапур и авторские коктейли в стильной и элегантной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2 Stamford Road, Level 70, #70-02 Swissôtel The Stamford
+6564316156

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
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