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Long Bar в Сингапуре

Long Bar

О месте

Исторический бар, где был создан знаменитый коктейль Singapore Sling. Интерьер вдохновлен малайским стилем 1920-х годов, создавая атмосферу тропической плантации.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

1 Beach Rd
+6564121816

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:30
Вторник11:00 - 22:30
Среда11:00 - 22:30
Четверг11:00 - 23:30
Пятница11:00 - 23:30
Суббота11:00 - 23:30
Воскресенье11:00 - 22:30
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