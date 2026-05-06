WOOBAR в Singapore
О месте
Стильный лаунж-бар с креативными коктейлями и атмосферой гламура. Идеально подходит для послеобеденного чая или вечерних коктейлей с друзьями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
21 Ocean Way
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 23:00