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Origin Bar в Сингапуре

Origin Bar

О месте

Бар, вдохновленный путешествиями на поезде, предлагает коктейли, которые рассказывают истории о великих изобретениях и мечтах разных эпох, создавая уникальное гастрономическое приключение.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Lobby Level, Tower Wing, 22 Orange Grove Rd
+6562134595

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 01:00
Вторник17:30 - 01:00
Среда17:30 - 01:00
Четверг17:30 - 01:00
Пятница17:30 - 01:00
Суббота17:30 - 01:00
Воскресенье17:30 - 01:00
Контакты
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