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SKAI в Сингапуре

SKAI

О месте

Ресторан на 70-м этаже с блюдами современной гриль-кухни и панорамным видом на Сингапур. Отличается сочетанием высокого уровня исполнения и атмосферы высоты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2 Stamford Rd, Lvl 70 #70-01
+6568373322

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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