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CHIFA! в Сингапуре

CHIFA!

О месте

Ресторан Chifa предлагает уникальную смесь перуанской и китайской кухни. Наслаждайтесь изысканными блюдами, созданными шеф-поваром из Перу с использованием аутентичных ингредиентов.

Особенности

Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

L2, Crockfords Tower, 10 Sentosa Gateway, Resorts World Sentosa
+6565776558

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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