The Kitchen Table в Сингапуре
О месте
Ресторан, где подают современные интерпретации классических блюд местной кухни. Здесь традиционные рецепты сочетаются с современными кулинарными подходами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
21 Ocean Way, Sentosa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:30 - 15:00
Вторник06:30 - 15:00
Среда06:30 - 15:00
Четверг06:30 - 22:00
Пятница06:30 - 22:00
Суббота06:30 - 22:00
Воскресенье06:30 - 15:00