Ocean Restaurant в Singapore
О месте
Ресторан европейской кухни с современным меню. Интерьер выполнен в морской стилистике: панорамные аквариумы с величественными скатами и более чем 40 000 морских животных создают уникальное пространство для ужина.
Особенности
Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
B1M, Equarius Hotel, 16 Sentosa Gateway, Resorts World Sentosa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:30
Вторник11:30 - 22:30
Среда11:30 - 22:30
Четверг11:30 - 22:30
Пятница11:30 - 22:30
Суббота11:30 - 22:30
Воскресенье11:30 - 22:30