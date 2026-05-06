CHIFA! в Singapore
О месте
Ресторан Chifa предлагает уникальную смесь перуанской и китайской кухни. Наслаждайтесь изысканными блюдами, созданными шеф-поваром из Перу с использованием аутентичных ингредиентов.
Особенности
Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
L2, Crockfords Tower, 10 Sentosa Gateway, Resorts World Sentosa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 23:00
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 23:00
Суббота 12:00 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 23:00