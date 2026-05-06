The Kitchen Table в Singapore

The Kitchen Table

О месте

Ресторан, где подают современные интерпретации классических блюд местной кухни. Здесь традиционные рецепты сочетаются с современными кулинарными подходами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

21 Ocean Way, Sentosa
+6568087268
www.thekitchentable.sg

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 06:30 - 15:00
Вторник 06:30 - 15:00
Среда 06:30 - 15:00
Четверг 06:30 - 22:00
Пятница 06:30 - 22:00
Суббота 06:30 - 22:00
Воскресенье 06:30 - 15:00
