Прогулка по воде среди огней мегаполиса — лучший способ совместить отдых и стиль. Яхта подарит приватность, комфорт и впечатления, которые останутся с вами надолго.
Что мы предлагаем
Предлагаем вам насладиться эксклюзивным морским отдыхом в Сингапуре. Мы предоставляем премиальные яхты для эксклюзивных круизов, частных вечеринок, корпоративных мероприятий и романтических прогулок. Наш флот включает яхты разных классов, чтобы удовлетворить любые пожелания клиентов:
Каждое судно оборудовано современными удобствами и отвечает самым высоким стандартам комфорта.
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На борту вас ждёт безупречный сервис, соответствующий самым высоким стандартам. Каждый элемент обслуживания продуман до мелочей — для вашего комфорта и удовольствия.
Дополнительные услуги
Мы заботимся о том, чтобы ваше путешествие стало незабываемым. Вы можете заказать:
Маршруты и направления
В Сингапуре множество живописных мест, которые можно увидеть с борта яхты. Мы предлагаем несколько популярных маршрутов:
Яхты для особых случаев
Мы организуем эксклюзивные мероприятия на борту, превращая аренду яхты в незабываемое событие. Среди популярных запросов:
Независимо от того, хотите ли вы провести романтический вечер, организовать вечеринку или просто насладиться видами города с воды – наши яхты и первоклассный сервис помогут воплотить любую идею в реальность.