Bistro Eker в Стокгольме
О месте
Уютный бар и бистро в Экерё с непринуждённой атмосферой, скандинавской кухней и барным меню, популярный за вкусную еду и дружелюбный сервис.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Можно с животными
Парковка
Контакты
Fleminggatan 45, 112 32 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 23:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00