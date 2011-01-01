Operakällaren

Эксклюзивный ресторан в центре Стокгольма, работающий с 1787 года. Он расположен в историческом здании Королевской оперы, славится великолепным интерьером в стиле неоренессанс (высокие потолки, позолота, фрески) и классической французской кухней с современными акцентами. Ресторан отмечен звездой Мишлен и радует впечатляющей винной картой.