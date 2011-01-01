Досуг и развлечения в Стокгольме
Живописный холмистый парк площадью 9 гектаров в районе Васастан в Стокгольме с дорожками, детскими площадками, открытым бассейном и панорамными видами на город, названный в честь богини Ванадис.
Уютный бельгийский бар. Известен расслабленной атмосферой, деревянно-кожаной мебелью, свечами и большим выбором бельгийского пива (около 8 кранов и множество бутылочных). Популярен среди журналистов, бизнесменов и любителей пива.
Крошечный, камерный ресторан, ставший первым заведением азиатской кухни в Швеции, получившим звезду Мишлен. Ресторан специализируется на стиле «омакасе» (на усмотрение шефа), предлагая гостям сет-меню из свежайших сезонных ингредиентов.
Роскошный винный и шампань-бар в Стокгольме, расположенный в комплексе La Tour. Он предлагает изысканную атмосферу, французские бистро-блюда, коктейли и панорамный вид на город.
Крупнейший музей культурной истории Швеции, основанный в 1873 году, посвящённый шведским традициям, моде, быту и искусству с XVI века до наших дней, расположен в здании в стиле датского Возрождения.
Один из крупнейших музеев Швеции с коллекцией более 10 миллионов артефактов от каменного века до современности, включая экспозиции эпохи викингов, «Золотой зал» и средневековое искусство.
Эксклюзивный ресторан в центре Стокгольма, работающий с 1787 года. Он расположен в историческом здании Королевской оперы, славится великолепным интерьером в стиле неоренессанс (высокие потолки, позолота, фрески) и классической французской кухней с современными акцентами. Ресторан отмечен звездой Мишлен и радует впечатляющей винной картой.
Уникальное гастрономическое заведение, основанное известным шеф-поваром Никласом Экстедтом в 2011 году. Главная особенность — полное отсутствие электрических плит и духовок: все блюда готовятся исключительно на открытом огне, в дровяной печи или на углях, предлагая посетителям первобытный, «скандинавский» вкус.
Ресторан высокой кухни (fine dining) с уютной атмосферой «квартального» заведения, расположенный в районе Эстермальм (Östermalm) в Стокгольме. Заведение предлагает изысканные блюда, сочетая гастрономический подход с непринужденной обстановкой.
Гастрономическое заведение с одной звездой Мишлен, предлагающее креативное дегустационное меню из 20 позиций в уютной и непринужденной обстановке. Он славится игривой подачей, интенсивными вкусами и интернациональной кухней с акцентом на сезонность.
Элитный двухзвездочный ресторан Мишлен, расположенный на живописном острове Юргорден в Стокгольме. Заведение с красивым панорамным видом и открытой кухней. Созданное шеф-поваром Томми Мюллюмяки изысканное меню предлагает блюда из сезонных скандинавских продуктов.
Уютный ресторан, специализирующийся на аутентичных балканских винах и разнообразных мезе (закусках). Заведение предлагает атмосферу, вдохновленную яркой культурой питания Балканского региона.