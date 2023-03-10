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Аренда элитных авто в Сидней

Автомобиль премиум-класса позволяет в полной мере использовать возможности Сиднея, сочетая деловые встречи, пляжный отдых и поездки вдоль побережья. Комфортная машина особенно ценна для маршрутов, которые выходят далеко за пределы центральных районов.

Что мы предлагаем

Ассортимент можно адаптировать как под короткую аренду, так и под продолжительное пребывание. Отдельные варианты рассчитаны на тех, кто хочет самостоятельно управлять автомобилем, другие удобнее использовать с персональным водителем.

  • Range Rover Autobiography сочетает простор, статус и универсальность для длительных поездок.
  • Porsche 911 и другие спортивные автомобили подойдут клиентам, для которых важны динамика и удовольствие от вождения.
  • Представительские модели доступны для корпоративных встреч, мероприятий и трансферов с повышенными требованиями к комфорту.
  • Для нескольких дней или недель можно подобрать автомобиль с подходящими условиями долгосрочной аренды.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Большие расстояния между ключевыми районами и пригородами делают профессиональный водительский сервис особенно практичным. При этом поездка сохраняет приватность и комфорт премиального автомобиля.

  • Трансферы между аэропортом, отелем и деловыми районами с точной подачей по расписанию.
  • Поездки в прибрежные районы и загородные локации без необходимости самостоятельно заниматься дорогой.
  • Услуги личного водителя для деловых встреч, частных мероприятий и вечерних приемов.

Дополнительные услуги

Большие расстояния и разнообразие направлений позволяют использовать автомобиль для гораздо более широких сценариев, чем городские поездки. Дополнительные услуги помогают организовать отдельные элементы такого путешествия.

  • Индивидуальные маршруты вдоль побережья с подбором частных пляжей, природных локаций и гастрономических остановок.
  • Автомобили для съёмок, презентаций и крупных мероприятий.
  • Организация поездок к винодельням Hunter Valley и другим загородным направлениям.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Продолжительные маршруты требуют автомобиля, на который можно рассчитывать в течение всего дня. Автопарк регулярно обслуживается, перед подачей проводится контроль выбранной машины, а услуги с водителем выполняются профессиональными специалистами.

Аренда для особых случаев

Для событий у гавани, вечерних приемов и важных личных дат автомобиль может стать частью общего впечатления еще до прибытия на место.

  • Мероприятия у Sydney Harbour и в престижных event venues.
  • Вечерние выходы, премьеры и частные празднования.
  • Представительский транспорт для деловых приемов.
  • Особые поездки за пределы города по случаю важной даты.

Комфортный автомобиль позволяет наслаждаться самим событием, не отвлекаясь на дорожную сторону вечера.

Контакты
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