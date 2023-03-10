Аренда элитных авто в Сидней
Автомобиль премиум-класса позволяет в полной мере использовать возможности Сиднея, сочетая деловые встречи, пляжный отдых и поездки вдоль побережья. Комфортная машина особенно ценна для маршрутов, которые выходят далеко за пределы центральных районов.
Что мы предлагаем
Ассортимент можно адаптировать как под короткую аренду, так и под продолжительное пребывание. Отдельные варианты рассчитаны на тех, кто хочет самостоятельно управлять автомобилем, другие удобнее использовать с персональным водителем.
- Range Rover Autobiography сочетает простор, статус и универсальность для длительных поездок.
- Porsche 911 и другие спортивные автомобили подойдут клиентам, для которых важны динамика и удовольствие от вождения.
- Представительские модели доступны для корпоративных встреч, мероприятий и трансферов с повышенными требованиями к комфорту.
- Для нескольких дней или недель можно подобрать автомобиль с подходящими условиями долгосрочной аренды.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Большие расстояния между ключевыми районами и пригородами делают профессиональный водительский сервис особенно практичным. При этом поездка сохраняет приватность и комфорт премиального автомобиля.
- Трансферы между аэропортом, отелем и деловыми районами с точной подачей по расписанию.
- Поездки в прибрежные районы и загородные локации без необходимости самостоятельно заниматься дорогой.
- Услуги личного водителя для деловых встреч, частных мероприятий и вечерних приемов.
Дополнительные услуги
Большие расстояния и разнообразие направлений позволяют использовать автомобиль для гораздо более широких сценариев, чем городские поездки. Дополнительные услуги помогают организовать отдельные элементы такого путешествия.
- Индивидуальные маршруты вдоль побережья с подбором частных пляжей, природных локаций и гастрономических остановок.
- Автомобили для съёмок, презентаций и крупных мероприятий.
- Организация поездок к винодельням Hunter Valley и другим загородным направлениям.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Продолжительные маршруты требуют автомобиля, на который можно рассчитывать в течение всего дня. Автопарк регулярно обслуживается, перед подачей проводится контроль выбранной машины, а услуги с водителем выполняются профессиональными специалистами.
Аренда для особых случаев
Для событий у гавани, вечерних приемов и важных личных дат автомобиль может стать частью общего впечатления еще до прибытия на место.
- Мероприятия у Sydney Harbour и в престижных event venues.
- Вечерние выходы, премьеры и частные празднования.
- Представительский транспорт для деловых приемов.
- Особые поездки за пределы города по случаю важной даты.
Комфортный автомобиль позволяет наслаждаться самим событием, не отвлекаясь на дорожную сторону вечера.