Досуг и развлечения в Сиднее
Новый мультидисциплинарный музей при Сиднейском университете. Под одной крышей объединены коллекции древностей (включая египетские мумии), искусства и естественных наук. Вход свободный.
Музей в гавани Дарлинг-Харбор, где исследуется глубокая связь страны с океаном. Имеется возможность подняться на борт настоящих кораблей, включая военный эсминец, подводную лодку и реплику парусника капитана Кука.
Элитный скай-бар на 12-м этаже отеля Hyatt Regency. Славится потрясающими видами на гавань Дарлинг-Харбор на закате, а также уникальной коллекцией редких видов джина, рома и виски.
Находится на Circular Quay у самой кромки воды. Знаковое место медийного шефа Мэтта Морана. Огромные панорамные окна, безупречные стейки Вагю и редкие австралийские морепродукты.
Роскошный лаунж-бар, расположенный на 26-м этаже роскошного отеля Crown Sydney в Барангару. Заведение предлагает гостям изысканную коктейльную карту, первоклассные закуски и панорамный вид на гавань Сиднея прямо под открытым небом.
Элитный ресторан современной ближневосточной и североафриканской кухни в деловом центре (CBD). Футуристичный дизайн и сложные, дорогие вкусы вроде морского ежа с выдержанным рисом.
Ресторан высокой рыбной кухни в Паддингтоне от знаменитого шефа Джоша Ниланда. Известен своим радикальным подходом «nose-to-tail» (использование рыбы целиком, включая субпродукты). Здесь подают уникальные деликатесы вроде рыбной колбасы шаркутери и выдержанной на кости рыбы.
Потайной коктейльный лаунж в стиле спикизи с атмосферой роскоши прошлых лет. Здесь оборудована эксклюзивная комната Whiskey Room, где ценители могут попробовать редчайшие коллекционные сорта крепкого алкоголя.
Итальянский ресторан в Crown Sydney от шефа Алессандро Павони. Здесь возвращают традиции классического fine dining: многие блюда (например, свежий песто в мраморной ступке или культовую пасту) харизматичные официанты готовят и сервируют прямо у вашего стола.
Расположен на первом уровне роскошного небоскреба Crown Sydney в Барангару. Концепция шефов Росса и Санни Лулиано построена вокруг четырех открытых кухонь, где еда готовится на дровах, углях и пару. Подают премиальные стейки Вагю сухой выдержки и редкие морепродукты на гриле.
Культовый и элегантный ресторан на самом берегу залива в Роуз-Бэй. Заведение работает с 1994 года и предлагает средиземноморскую высокую кухню, свежайшие устрицы Сидней Рок и винную карту из более чем 800 позиций. Прямо к причалу ресторана можно подплыть на яхте или гидросамолете.
Главный и самый масштабный развлекательный комплекс премиум-класса в Сиднее. Четыре этажа включают рестораны, элитные зоны отдыха, открытый бассейн на крыше и закрытый клуб Level 6, куда пускают только членов клуба и VIP-гостей по предварительному бронированию столов с бутылочным сервисом.