Catalina

Культовый и элегантный ресторан на самом берегу залива в Роуз-Бэй. Заведение работает с 1994 года и предлагает средиземноморскую высокую кухню, свежайшие устрицы Сидней Рок и винную карту из более чем 800 позиций. Прямо к причалу ресторана можно подплыть на яхте или гидросамолете.