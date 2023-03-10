Аренда бизнес джета в Сидней
Перелёты на большие расстояния требуют особого отношения к комфорту и времени, особенно при плотном графике. Эксклюзивный чартер позволяет превратить часы в воздухе в полноценное личное пространство, где можно отдыхать, работать или восстанавливаться после насыщенного дня.
Что мы предлагаем
Большие расстояния внутри Австралии делают частную авиацию особенно привлекательной для клиентов с плотным графиком. Помимо внутренних перелётов, доступны международные направления, позволяющие продолжить путешествие без лишней привязки к коммерческому расписанию.
- Быстрые перелёты между Сиднеем, Мельбурном, Брисбеном, Перт и другими городами Австралии.
- Частные рейсы к островным курортам и удалённым направлениям.
- Международные чартеры в Новую Зеландию, страны Азии и другие регионы.
- Организация перелётов для деловых поездок, частных мероприятий и небольших групп.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На дальних маршрутах особенно ценится возможность самостоятельно распоряжаться временем в полёте, не подстраиваясь под стандартный ритм коммерческой авиации.
- Полноценное питание можно распределить по времени с учётом продолжительности маршрута и часовых поясов.
- Удобная зона отдыха позволяет спать, читать или смотреть фильмы во время перелёта.
- Для работы предусмотрена приватная обстановка с возможностью сосредоточиться на деловых задачах.
- Профессиональный экипаж сопровождает пассажиров на протяжении всего путешествия.
Дополнительные услуги
Океанская атмосфера города позволяет дополнить поездку впечатлениями, которые невозможно получить в обычной городской программе.
- Частный выход на яхте в гавань или вдоль побережья.
- Организация серфинга и других водных активностей с профессиональными инструкторами.
- Подбор ресторанов с панорамными видами на воду.
- Поездки в винодельческие регионы Нового Южного Уэльса.
- Помощь с организацией частных мероприятий на побережье.
Дополнительные возможности превращают пребывание в Сиднее в сочетание городской жизни, океана и австралийской природы.
Направления и маршруты
Гибкий формат перелёта позволяет соединить деловые поездки по Северной Европе с удалёнными природными направлениями и частными курортами.
- Перелёты в Копенгаген, Осло, Хельсинки и другие столицы региона.
- Возможность добраться непосредственно до островных территорий, загородных резиденций и мест отдыха, где регулярное авиасообщение ограничено.
- Международные маршруты в Париж, Лондон, Дубай и другие города за пределами Скандинавии.
Почему выбирают нас
Дальние перелёты предъявляют повышенные требования к организации, поэтому здесь особенно важны опыт международной авиации и безупречная подготовка.
- Операторы имеют опыт выполнения продолжительных международных рейсов.
- Воздушные суда и документация тщательно проверяются до вылета.
- Организация строится в соответствии с международными нормами чартерной авиации.
- На протяжении маршрута клиент получает профессиональную и деликатную поддержку.
Безопасность и стандарты
Дальнемагистральный перелёт на другой континент требует особого внимания к технической подготовке, маршруту и работе экипажа.
- Для длительных рейсов учитываются характеристики самолёта, продолжительность полёта и требования к экипажу.
- Техническая исправность воздушного судна подтверждается предусмотренными процедурами.
- Маршрут корректируется с учётом метеорологических условий и актуальной информации по воздушному пространству.
Когда подготовка выполнена на должном уровне, расстояние до Австралии перестаёт ощущаться главным испытанием путешествия.