О гиде

Сейчас я слежу, как первые ветки сакуры набухают вдоль реки Мэгуро — через неделю здесь будет не протолкнуться, и я уже знаю, в какой час утра толпа ещё спит. Токио для меня измеряется не улицами, а сезонами: когда зажигают осенние клёны в Рикугиэне, когда с крыш баров в Сибуе видно первый снег, когда летние мацури заливают переулки барабанным гулом и запахом жареного якитори. Спросите меня в ноябре — отведу вас к тихому храму в Камакуре, где гинкго роняет золото прямо на каменные ступени.