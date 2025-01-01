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Ресторан барбекю в Шинджуку, специализирующийся на японской кухне. Гостям предлагают жарит...
Ресторан, специализирующийся на японской кухне. В меню гигантские гёдза с разнообразными н...
В Sky Tree на высоте 634 метра подают изысканные блюда японской кухни, включая суши и саши...
Теппаньяки из говядины Кобе, приготовленные на гриле прямо перед гостями. В меню японская ...
В Роппонги ресторан с японской кухней, специализирующийся на гигантских гёдза с оригинальн...
Традиционная японская кухня в сердце Асакусы. Меню включает классические блюда, такие как ...
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Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.