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Kurand Sake Market в Токио

Kurand Sake Market

О месте

Более 100 видов саке в баре самообслуживания. Выберите напиток, налейте сами и наслаждайтесь без ограничения по времени. Принесите свои закуски и наслаждайтесь саке от бутик-производителей.

Особенности

Посадочные места
Полный бар
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Принимают карты

Контакты

Japan, 〒160-0022 Tokyo, Shinjuku City, Shinjuku, 3 Chome−9−9 ワタセイ・タマビル 6階
+81362732055

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 23:00
Контакты
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