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SÉZANNE в Токио

SÉZANNE

О месте

Ресторан французской кухни с двумя звездами Michelin, расположенный на 7 этаже отеля Four Seasons, где шеф Дэниел Калверт предлагает изысканные блюда — от оленины с Хоккайдо до тальолини с черным трюфелем и устриц, дополняя их выдающейся коллекцией игристых вин.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Вино и пиво

Контакты

1 Chome-11-1 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-6277
+81352225810

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда11:30 - 19:30
Четверг11:30 - 19:30
Пятница11:30 - 19:30
Суббота11:30 - 19:30
Воскресенье17:30 - 19:30
Контакты
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