H2 International Bar в Токио
О месте
Уютный бар в районе Ёцуя, где можно пообщаться с японцами и иностранцами. Бармены предложат напитки на любой вкус, включая пиво, коктейли и виски. Музыка на выбор, караоке и живые спортивные трансляции.
Особенности
Живая музыка
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Контакты
Japan, 〒160-0004 Tokyo, Shinjuku City, Yotsuya, 3 Chome−6−7 会田ビル 2F
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 05:00
Вторник19:00 - 05:00
Среда19:00 - 05:00
Четверг19:00 - 05:00
Пятница19:00 - 05:00
Суббота19:00 - 05:00
Воскресенье19:00 - 05:00