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H2 International Bar в Токио

H2 International Bar

О месте

Уютный бар в районе Ёцуя, где можно пообщаться с японцами и иностранцами. Бармены предложат напитки на любой вкус, включая пиво, коктейли и виски. Музыка на выбор, караоке и живые спортивные трансляции.

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты

Контакты

Japan, 〒160-0004 Tokyo, Shinjuku City, Yotsuya, 3 Chome−6−7 会田ビル 2F
+81353154531

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 05:00
Вторник19:00 - 05:00
Среда19:00 - 05:00
Четверг19:00 - 05:00
Пятница19:00 - 05:00
Суббота19:00 - 05:00
Воскресенье19:00 - 05:00
Контакты
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