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D-bar в Вене

D-bar

О месте

Это классический американский коктейль-бар с современным подходом к миксологии. Он регулярно признается одним из лучших отельных баров Австрии.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов

Контакты

Schubertring 5/7, 1010 Wien
+43131188150

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Воскресенье18:00 - 01:00
Контакты
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