D-bar в Вене
О месте
Это классический американский коктейль-бар с современным подходом к миксологии. Он регулярно признается одним из лучших отельных баров Австрии.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Контакты
Schubertring 5/7, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Воскресенье18:00 - 01:00