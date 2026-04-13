Досуг и развлечения в Вене
Стильный бар-ресторан на 6-м этаже Haas Haus, предлагающий потрясающий панорамный вид на собор Святого Стефана через огромное круглое окно. Известен элегантным интерьером, изысканными коктейлями, высоким уровнем обслуживания и непринужденной атмосферой, популярной как у туристов, так и у местных жителей.
Ресторан высокой кухни, расположенный в отеле Hotel Sans Souci Wien, предлагающий современные интерпретации австрийских блюд с международным влиянием. Заведение известно своим элегантным дизайном, сезонным меню, ориентированным на местные ингредиенты, и уютной атмосферой в районе Нойбау.
Жилой дом Хундертвассера (1983–1985) с ярким фасадом, неровными полами, отсутствием прямых линий и деревьями на крыше и балконах — воплощение гармонии архитектуры с природой.
Уютный, небольшой ресторан испанской кухни, расположенный в самом центре Вены (1-й район, Gonzagagasse 14). Заведение предлагает аутентичные горячие и холодные тапас, а также испанские вина.
Роскошный ресторан высокой кухни (2 звезды Мишлен) под руководством шеф-повара Сильвио Николя, расположенный в историческом дворце Кобург (Palais Coburg) в центре Вены. Заведение предлагает креативные дегустационные меню с европейскими блюдами, отличаясь точностью исполнения, элегантным интерьером и обширной винной картой.
Изысканный бар Филиппа М. Эрнста с творческой атмосферой, стильным дизайном и уникальными авторскими коктейлями, где высокое мастерство миксологии сочетается с качественными ингредиентами.
Изысканный вегетарианский ресторан высокой кухни (Michelin) в Вене, предлагающий креативные сезонные дегустационные меню. Под руководством шефа Пауля Ивича заведение специализируется на экологичных блюдах, используя фермерские продукты. Находится в историческом центре, известен уникальными техниками ферментации.
Ночной клуб и бар в самом центре Вены, оформленный в стиле традиционной альпийской хижины (Hütte), но с современным клубным звучанием. Он расположен в историческом подвале и известен своей непринужденной атмосферой «апре-ски» посреди города.
Интерактивный научно-технический центр, рассказывающий об истории техники и вкладе Австрии в прогресс. Музей предлагает просторные залы с экспозициями, посвященными транспорту, промышленности, энергетике и связи, часто с местным колоритом.
Грандиозная неоготическая ратуша на Рингштрассе (архитектор Фридрих Шмидт, 1872–1883). Крупнейшее нерелигиозное сооружение Австрии с 98-метровой башней. На площади Ратхаусплац проходят рождественские ярмарки и другие популярные мероприятия.
Популярный и высокооцененный ресторан современной японской кухни, известный своей концепцией изакая (японский паб с закусками). Заведение предлагает качественные суши, сашими, блюда на гриле и креативные азиатские закуски в стильной, живой атмосфере.
Главный исторический музей Вены после масштабной реконструкции. Глубокое погружение в историю, быт, искусство и культуру города от античности до современности в совершенно новом архитектурном пространстве.