Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

GameOn bar+arcade в Вашингтоне

GameOn bar+arcade

О месте

Бар с игровыми автоматами, расположенный на U-Street. Заведение предлагает непринужденную атмосферу для общения, сочетая классические и современные игры с напитками.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1330 U St NW, Washington, DC 20009
+17712512111

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 03:00
Суббота12:00 - 03:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM