GameOn bar+arcade в Вашингтоне
О месте
Бар с игровыми автоматами, расположенный на U-Street. Заведение предлагает непринужденную атмосферу для общения, сочетая классические и современные игры с напитками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1330 U St NW, Washington, DC 20009
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 03:00
Суббота12:00 - 03:00
Воскресенье12:00 - 00:00