The Wharf

Современный многофункциональный район на юго-западной набережной Вашингтона, привлекающий ресторанами, магазинами, живыми концертами и видами на реку Потомак. Это популярное место отдыха с историческим рыбным рынком, отелями, пирсами и доками, предлагающее отдых как на суше, так и на воде.