Досуг и развлечения в Вашингтоне
Уютный бар ,предлагающий изысканные коктейли и спокойную атмосферу, вдохновленную историей, что делает его отличным местом для отдыха. Заведение известно своим вниманием к деталям в напитках и классическим стилем оформления.
Современный многофункциональный район на юго-западной набережной Вашингтона, привлекающий ресторанами, магазинами, живыми концертами и видами на реку Потомак. Это популярное место отдыха с историческим рыбным рынком, отелями, пирсами и доками, предлагающее отдых как на суше, так и на воде.
Эклектичный и популярный бар в стиле Нового Орлеана. Известен своей непринужденной атмосферой, тематическими вечеринками, танцами, караоке и обширным выбором виски и пива. Посетители часто называют его скрытой жемчужиной с уникальным стилем.
Крупнейший в мире научно-исследовательский и образовательный комплекс, основанный в 1846 году. Он объединяет 21 музей, зоопарк и 9 исследовательских центров, хранящих более 150 млн экспонатов, за что получил прозвище «чердак нации». Большинство музеев находится на Национальной аллее.
Популярная и отмеченная наградами Bib Gourmand тайваньско-японская лапшичная. Заведение славится своим насыщенным раменом, приготовленным на медленном огне, жареными булочками с курицей, крафтовыми коктейлями и шумной, веселой атмосферой с местами за барной стойкой.
Элегантный бар и ресторан на 11-м этаже отеля Washington в центре Вашингтона, округ Колумбия, с захватывающим панорамным видом на Белый дом и Монумент Вашингтона. Заведение предлагает сезонные коктейли, изысканные блюда современной американской кухни и стильную атмосферу.
Бывшее поместье американской бизнесвумен Марджори Мерриуэзер Пост в Вашингтоне, превращенное в музей декоративно-прикладного искусства. Оно славится крупнейшей за пределами России коллекцией русского императорского искусства, французской мебелью XVIII века и великолепными садами, занимающими 25 акров.
Уникальная частная экспозиция, посвященная истории и методам разведки. Посетители видят крупнейшую коллекцию шпионских артефактов (более 600), включая технику КГБ и ЦРУ, интерактивные игры и мастер-классы, примеряя роль секретного агента.
Филиал Смитсоновского музея американского искусства, посвященный современному ремеслу, декоративному искусству и дизайну XIX–XXI веков. Расположенная рядом с Белым домом, она известна как «Американский Лувр» и стала первым зданием в США, построенным специально для художественного музея.
Ведущий музей, посвященный искусству США от колониальных времен до наших дней. Расположенный в историческом здании Старого патентного бюро, он хранит крупнейшую коллекцию американского искусства, включая живопись, скульптуру, фотографию и современное народное творчество.
Исторический район и сердце политической жизни Вашингтона, где расположены Капитолий, Верховный суд и Библиотека Конгресса. Это возвышенность с классической архитектурой XIX века, оживленными ресторанами и рынками, служащая жилым и деловым центром города.
Один из старейших и крупнейших ботанических садов Северной Америки, расположенный прямо у подножия Капитолийского холма. Открытый в 1850 году, он функционирует как живой музей, предлагая посетителям бесплатный доступ к многообразным экспозициям, включая тропические леса и пустыни.