National Gallery of Art в Вашингтоне
О месте
Музей славится богатейшей коллекцией западноевропейского и американского искусства (живопись, скульптура, графика) от Средневековья до современности, включая уникальное собрание итальянского Возрождения и французского импрессионизма.
Контакты
Constitution Ave. NW, Washington, DC 20565
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00