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National Gallery of Art в Вашингтоне

National Gallery of Art

О месте

Музей славится богатейшей коллекцией западноевропейского и американского искусства (живопись, скульптура, графика) от Средневековья до современности, включая уникальное собрание итальянского Возрождения и французского импрессионизма.

Контакты

Constitution Ave. NW, Washington, DC 20565
+12027374215

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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