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National Museum of American History в Вашингтоне

National Museum of American History

О месте

Один из главных музеев Смитсоновского института на Национальной аллее, посвященный истории США. Он хранит свыше 3 млн экспонатов, включая флаг «Звездно-полосатое знамя», личные вещи президентов и артефакты поп-культуры.

Контакты

1300 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20560
+12026331000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30
Контакты
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