National Museum of American History в Вашингтоне
О месте
Один из главных музеев Смитсоновского института на Национальной аллее, посвященный истории США. Он хранит свыше 3 млн экспонатов, включая флаг «Звездно-полосатое знамя», личные вещи президентов и артефакты поп-культуры.
Контакты
1300 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20560
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30