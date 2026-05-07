Black Cat in San Francisco

About

A trendy jazz club and lounge in the Tenderloin, Black Cat offers live music performances in an intimate speakeasy setting. Guests can enjoy craft cocktails and small plates while listening to live jazz performances.

Features

Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Contacts

400 Eddy St, San Francisco, CA 94109
+14153581999
www.blackcatsf.com

Extra Info

HOURS
Wednesday 18:00 - 23:00
Thursday 18:00 - 23:00
Friday 18:00 - 23:00
Saturday 18:00 - 23:00
Sunday 18:00 - 23:00