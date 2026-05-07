Black Cat in San Francisco
A trendy jazz club and lounge in the Tenderloin, Black Cat offers live music performances in an intimate speakeasy setting. Guests can enjoy craft cocktails and small plates while listening to live jazz performances.
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
400 Eddy St, San Francisco, CA 94109
Wednesday 18:00 - 23:00
Thursday 18:00 - 23:00
Friday 18:00 - 23:00
Saturday 18:00 - 23:00
Sunday 18:00 - 23:00