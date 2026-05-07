Saison in San Francisco
About
One of the most exclusive restaurants in San Francisco, Saison has earned multiple Michelin stars. The restaurant focuses on a modern approach to fire-based cooking, with a seasonal and minimalist menu. Cuisine: Contemporary American
Features
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Contacts
178 Townsend St, San Francisco, CA 94107
Extra Info
HOURS
Tuesday 17:00 - 21:30
Wednesday 17:00 - 21:30
Thursday 17:00 - 21:30
Friday 17:00 - 21:30
Saturday 17:00 - 21:30