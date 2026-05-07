Benu in San Francisco
Benu, a three-Michelin-star fine dining restaurant, offers a fusion of American, French and Asian flavors. Chef Corey Lee's innovative tasting menus are renowned for their creativity and precision. Cuisine: Contemporary American with Asian influences
Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Отдельные залы
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
22 Hawthorne St, San Francisco, CA 94105
HOURS
Tuesday17:30 - 19:30
Wednesday17:30 - 19:30
Thursday17:30 - 19:30
Friday17:30 - 20:30
Saturday17:30 - 20:30