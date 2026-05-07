Acquerello in San Francisco
A sophisticated Italian restaurant awarded two Michelin stars. Located in Nob Hill, Acquerello offers an upscale dining experience with an emphasis on classic Italian dishes reimagined with modern flair. Cuisine: Italian
Винная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
NEAR VAN NESS &, 1722 Sacramento St, San Francisco, CA 94109
Tuesday 17:30 - 21:30
Wednesday 17:30 - 21:30
Thursday 17:30 - 21:30
Friday 17:30 - 21:45
Saturday 17:30 - 21:45