The Long Bar at the Waldorf Astoria in Shanghai

About

An iconic bar with an art-deco design, offering an elegant and historic atmosphere. The long bar, classic and signature cocktails, and cozy ambiance make it perfect for evening gatherings and relaxation.

Features

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов

Contacts

2 Zhongshan Rd (E-1), Waitan, Huangpu, Shanghai
+862163229988
www.waldorfastoriashanghai.com/dine_in_style/%E5%BB%8A%E5%90%A7

Extra Info

HOURS
Monday 16:00 - 01:00
Tuesday 16:00 - 01:00
Wednesday 16:00 - 01:00
Thursday 16:00 - 01:00
Friday 16:00 - 01:00
Saturday 16:00 - 01:00
Sunday 16:00 - 01:00