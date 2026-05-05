The Long Bar at the Waldorf Astoria в Shanghai

О месте

Знаковый бар в стиле ар-деко с элегантной обстановкой и исторической атмосферой. Длинная барная стойка, классические и авторские коктейли, уют для вечерних встреч и отдыха.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

2 Zhongshan Rd (E-1), Waitan, Huangpu, Shanghai
+862163229988
www.waldorfastoriashanghai.com/dine_in_style/%E5%BB%8A%E5%90%A7

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 01:00
Вторник 16:00 - 01:00
Среда 16:00 - 01:00
Четверг 16:00 - 01:00
Пятница 16:00 - 01:00
Суббота 16:00 - 01:00
Воскресенье 16:00 - 01:00
