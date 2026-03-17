Magic bar CUORE in Tokyo

A unique bar in Kabukicho, Shinjuku, where you can enjoy authentic cocktails while watching a spectacular close-up magic show performed by a professional magician. With around 500 types of cocktails available, it’s the perfect spot for a memorable night in Tokyo.

Посадочные места
Принимают карты
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Japan, 〒160-0021 Tokyo, Shinjuku City, Kabukicho, 1 Chome−2−13 新光ビル 5階
+818043436842
cuore.bar

HOURS
Monday19:00 - 5:00
Tuesday19:00 - 5:00
Wednesday19:00 - 5:00
Thursday19:00 - 5:00
Friday19:00 - 5:00
Saturday19:00 - 5:00
Sunday19:00 - 5:00