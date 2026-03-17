Magic bar CUORE в Tokyo
О месте
Уникальный бар в районе Кабукичо (Синдзюку), где вы можете наслаждаться авторскими коктейлями и смотреть впечатляющее магическое шоу с трюками и иллюзиями от профессионального фокусника прямо рядом с вами. В баре представлено около 500 видов коктейлей — идеальное место для необычного вечера в Токио.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Japan, 〒160-0021 Tokyo, Shinjuku City, Kabukicho, 1 Chome−2−13 新光ビル 5階
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 5:00
Вторник19:00 - 5:00
Среда19:00 - 5:00
Четверг19:00 - 5:00
Пятница19:00 - 5:00
Суббота19:00 - 5:00
Воскресенье19:00 - 5:00