Magic bar CUORE в Tokyo

О месте

Уникальный бар в районе Кабукичо (Синдзюку), где вы можете наслаждаться авторскими коктейлями и смотреть впечатляющее магическое шоу с трюками и иллюзиями от профессионального фокусника прямо рядом с вами. В баре представлено около 500 видов коктейлей — идеальное место для необычного вечера в Токио.