The Bellwood in Tokyo
A highly acclaimed cocktail bar in Shibuya, opened in 2020 by Atsushi Suzuki. The concept is “cocktail kaiseki,” with drinks structured like a multi-course meal. The menu features experimental cocktails using Japanese ingredients.
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
41-31 Udagawacho, Shibuya, Tokyo 150-0042
HOURS
Monday18:00 - 02:00
Tuesday18:00 - 02:00
Wednesday18:00 - 02:00
Thursday18:00 - 02:00
Friday18:00 - 02:00
Saturday18:00 - 02:00
Sunday18:00 - 02:00