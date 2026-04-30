The Bellwood в Tokyo

О месте

Высоко оценённый коктейль-бар в Сибуе, открытый в 2020 году барменом Atsushi Suzuki. Концепция — «коктейльный кайсэки»: напитки подаются как курсы ужина. В меню — экспериментальные коктейли с японскими ингредиентами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

41-31 Udagawacho, Shibuya, Tokyo 150-0042
+81364525077
www.instagram.com/the_bellwood

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 02:00
