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Mori Art Museum in Tokyo

Mori Art Museum

About

A leading contemporary art museum in Tokyo, located on the 53rd floor of Roppongi Hills Mori Tower in Roppongi. Known for large-scale international exhibitions featuring major artists, as well as panoramic city views from its observation deck.

Contacts

〒106-6150 Tokyo, Minato City, Roppongi, 6 Chome−10−1 Roppongi Hills Mori Tower, 53階
+815055418600

Extra Info

HOURS
Monday10:00 - 22:00
Tuesday10:00 - 22:00
Wednesday10:00 - 22:00
Thursday10:00 - 22:00
Friday10:00 - 22:00
Saturday10:00 - 22:00
Sunday10:00 - 22:00