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Mori Art Museum в Токио

Mori Art Museum

О месте

Ведущий музей современного искусства в Токио, расположенный на 53-м этаже небоскрёба Roppongi Hills Mori Tower в районе Роппонги. Он известен масштабными международными выставками с участием звёзд, а также видом на город с обзорной площадки.

Контакты

〒106-6150 Tokyo, Minato City, Roppongi, 6 Chome−10−1 Roppongi Hills Mori Tower, 53階
+815055418600

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 22:00
Вторник10:00 - 22:00
Среда10:00 - 22:00
Четверг10:00 - 22:00
Пятница10:00 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 22:00
Контакты
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