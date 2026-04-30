SÉZANNE in Tokyo
A two-Michelin-starred French restaurant on the 7th floor of the Four Seasons, where chef Daniel Calvert presents refined dishes — from Hokkaido venison to handmade tagliolini with black truffle and oysters—paired with an exceptional selection of sparkling wines.
1 Chome-11-1 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-6277
Wednesday11:30 - 19:30
Thursday11:30 - 19:30
Friday11:30 - 19:30
Saturday11:30 - 19:30
Sunday17:30 - 19:30