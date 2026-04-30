SÉZANNE в Tokyo
О месте
Ресторан французской кухни с двумя звездами Michelin, расположенный на 7 этаже отеля Four Seasons, где шеф Дэниел Калверт предлагает изысканные блюда — от оленины с Хоккайдо до тальолини с черным трюфелем и устриц, дополняя их выдающейся коллекцией игристых вин.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Вино и пиво
Контакты
1 Chome-11-1 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-6277
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда11:30 - 19:30
Четверг11:30 - 19:30
Пятница11:30 - 19:30
Суббота11:30 - 19:30
Воскресенье17:30 - 19:30