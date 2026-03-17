Sky Restaurant 634 in Tokyo

About

With breathtaking views of Tokyo, Sky Tree offers fine Japanese cuisine, including sushi and sashimi, at 634 meters.

Features

Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Панорамный вид
Полный бар
Парковка
Бронирование столов
Тихая обстановка

Contacts

1-1-2 Tokyo Skytree, Oshiage, Сумида 131-0045 Префектура Токио
+81 3-3623-0634
restaurant.tokyo-skytree.jp

Extra Info

HOURS
Monday12:00 - 22:00
Tuesday12:00 - 22:00
Wednesday12:00 - 22:00
Thursday12:00 - 22:00
Friday12:00 - 22:00
Saturday11:30 - 22:00
Sunday11:30 - 22:00