Sky Restaurant 634 in Tokyo
About
With breathtaking views of Tokyo, Sky Tree offers fine Japanese cuisine, including sushi and sashimi, at 634 meters.
Features
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Панорамный вид
Полный бар
Парковка
Бронирование столов
Тихая обстановка
Contacts
1-1-2 Tokyo Skytree, Oshiage, Сумида 131-0045 Префектура Токио
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 22:00
Tuesday12:00 - 22:00
Wednesday12:00 - 22:00
Thursday12:00 - 22:00
Friday12:00 - 22:00
Saturday11:30 - 22:00
Sunday11:30 - 22:00