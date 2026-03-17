Профиль
EN

Sky Restaurant 634 в Tokyo

Sky Restaurant 634

О месте

В Sky Tree на высоте 634 метра подают изысканные блюда японской кухни, включая суши и сашими, с захватывающим видом на Токио.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Панорамный вид
Полный бар
Парковка
Бронирование столов
Тихая обстановка

Контакты

1-1-2 Tokyo Skytree, Oshiage, Сумида 131-0045 Префектура Токио
+81 3-3623-0634
restaurant.tokyo-skytree.jp

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM