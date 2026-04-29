Dalí's Bar in Zurich
A bar with an interior inspired by Salvador Dalí. The surrealistic environment and cocktails named after the artist’s works make it a popular spot for art and culture enthusiasts.
Посадочные места
Терраса
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Meinrad-Lienert-Strasse 17, 8003 Zürich
Tuesday17:30 - 00:00
Wednesday17:30 - 00:00
Thursday17:30 - 00:00
Friday17:30 - 01:30
Saturday17:30 - 01:30
Sunday16:30 - 22:30