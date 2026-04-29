Dalí's Bar в Zurich
О месте
Бар с интерьером, вдохновленным Сальвадором Дали. Сюрреалистическая обстановка и коктейли, названные в честь произведений художника. Популярное место для любителей искусства и культуры.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Контакты
Meinrad-Lienert-Strasse 17, 8003 Zürich
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:30 - 00:00
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 01:30
Суббота17:30 - 01:30
Воскресенье16:30 - 22:30