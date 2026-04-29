Tales Bar in Zurich
A cozy bar with cocktails inspired by literature. The warm atmosphere and signature drinks attract locals and tourists alike. A great place to unwind after a long day.
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Selnaustrasse 29, 8001 Zürich
Monday18:00 - 03:00
Tuesday18:00 - 03:00
Wednesday18:00 - 03:00
Thursday18:00 - 03:00
Friday18:00 - 03:00
Saturday20:00 - 03:00