Fitz's Bar in Amsterdam
About
An elegant, premium cocktail bar known for its creative cocktails, vintage glassware, and exquisite snacks. The bar offers an intimate atmosphere, and in the summer, a terrace opens up with a view of Oosterpark.
Features
Cocktail list
Wine and beer
Quiet atmosphere
Seating
Apple Pay / Google Pay
Cash
Accepts cards
Table reservations
Parking
Valet parking
Contacts
Mauritskade 61, 1092 AD Amsterdam
Extra Info
HOURS
Monday17:00 - 00:00
Tuesday17:00 - 00:00
Wednesday17:00 - 00:00
Thursday17:00 - 00:00
Friday17:00 - 02:00
Saturday17:00 - 02:00
Sunday17:00 - 00:00