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Fitz's Bar in Amsterdam

Fitz's Bar

About

An elegant, premium cocktail bar known for its creative cocktails, vintage glassware, and exquisite snacks. The bar offers an intimate atmosphere, and in the summer, a terrace opens up with a view of Oosterpark.

Features

Cocktail list
Wine and beer
Quiet atmosphere
Seating
Apple Pay / Google Pay
Cash
Accepts cards
Table reservations
Parking
Valet parking

Contacts

Mauritskade 61, 1092 AD Amsterdam
+31208020202

Extra Info

HOURS
Monday17:00 - 00:00
Tuesday17:00 - 00:00
Wednesday17:00 - 00:00
Thursday17:00 - 00:00
Friday17:00 - 02:00
Saturday17:00 - 02:00
Sunday17:00 - 00:00